Нижегородские энергетики нашли почти 59 тысяч незаконных подвесов волоконно-оптических линий на ЛЭП

Электросетевая компания призывает провайдеров перед проведением работ по установке своего оборудования в обязательном порядке согласовывать эти действия с энергетиками. Для законного размещения интернет-кабеля на опорах линий электропередачи оператору связи необходимо заключить договор, получить технические условия и пройти инструктаж по технике безопасности.