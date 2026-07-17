Шесть лесных пожаров продолжают действовать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжают действовать шесть лесных пожаров, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
На 14:30 17 июля, прироста площади возгораний не зафиксировано.
Все действующие очаги находятся в Аяно-Майском районе. Пять пожаров относятся к зоне контроля — они расположены на значительном удалении и находятся под постоянным мониторингом. Еще один очаг расположен на территории особо охраняемой природной территории.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1113 гектаров. Ранее в крае были ликвидированы 10 лесных пожаров на площади 932 гектара.
Жителей просят сообщать о замеченных в лесу возгораниях по телефону 8−800−100−94−00 или 112.