США нарастили закупки сыра из России до исторического максимума

Импорт сыра из России в Соединенные Штаты за январь-май достиг 134 тысяч долларов. Показатель стал рекордным для этого периода за всю историю наблюдений. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.