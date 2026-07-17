США нарастили закупки сыра из России до исторического максимума

Импорт сыра из России в Соединенные Штаты за январь-май достиг 134 тысяч долларов. Показатель стал рекордным для этого периода за всю историю наблюдений. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
При этом за год импорт вырос в 1,4 раза. Однако доля России от всех поставок составила менее одного процента.
— По итогам января-мая больше всего сыра США покупали у Италии (210,8 миллиона долларов), Франции (121 миллион долларов) и Испании (47,8 миллиона долларов), — говорится в материале.
Ранее стало известно, что Армения лишится 98 процентов доходов от продажи рыбы, если российский рынок станет недоступен. Так, в 2025 году страна заработала на экспорте рыбы 79,8 миллиона долларов.
3 июня Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении таких продуктов, как семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Там добавили, что Минэкономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей.