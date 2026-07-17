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В Новосибирске с 18 по 26 июля изменятся маршруты трамваев № 10 и № 15

Вместо закрытого участка на Оловозаводской запустят временный троллейбус № 15к.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске с 18 по 26 июля временно изменятся схемы движения трамваев № 10 и № 15. «Также введён временный троллейбусный маршрут № 15к. Это связано с проведением работ по замене трамвайных путей на ул. Оловозаводской», — сообщили в мэрии.

На период ремонта закроют трамвайное движение от площади Сибиряков-Гвардейцев по улицам Мира и Оловозаводской до конечной остановки «Бугринская роща». Трамвай № 10 начнёт движение из депо филиала № 4 с посадкой на остановке «ТГ “Левобережный”, далее — по действующей схеме. Трамвай № 15 будет курсировать от площади Карла Маркса до “Юго-Западного ж/м”.

Для жителей улиц Мира организуют временный троллейбусный маршрут № 15к «М. “Площадь Маркса” — Северо-Чемской ж/м». Он будет следовать по улицам Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Оловозаводской, Тюменской и Комсомольской.