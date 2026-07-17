В Новосибирске с 18 по 26 июля изменятся маршруты трамваев № 10 и № 15

На период ремонта закроют трамвайное движение от площади Сибиряков-Гвардейцев по улицам Мира и Оловозаводской до конечной остановки «Бугринская роща». Трамвай № 10 начнёт движение из депо филиала № 4 с посадкой на остановке «ТГ “Левобережный”, далее — по действующей схеме. Трамвай № 15 будет курсировать от площади Карла Маркса до “Юго-Западного ж/м”.