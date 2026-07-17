В Перми ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Куйбышева

Согласно схеме № 2 ограничений, с 21:00 17 июля до 06:00 20 июля для движения транспорта сохраняется правая полоса. С нее можно повернуть направо на ул. Куйбышева. С крайней левой полосы движение возможно прямо и налево. По остальным улицам направление движения не меняется.