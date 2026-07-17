Власти сказали, когда коммунальщики перестанут отключать теплоснабжение в Минске

Работники попросили Корзуна рассказать подробнее о применении предприятием «Минсккоммунтеплосеть» новой технологии, которая дает возможность менять участки трубопроводов без отключения горячей воды у минчан. Одна из сотрудниц спросила, значит ли это, что уже в перспективе отключать горячую воду летом не будут.