Власти сказали, когда коммунальщики перестанут отключать теплоснабжение в Минске

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун на встрече с сотрудниками Минского городского жилищного хозяйства сказал, когда коммунальщики перестанут отключать теплоснабжение в столице Беларуси. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Работники попросили Корзуна рассказать подробнее о применении предприятием «Минсккоммунтеплосеть» новой технологии, которая дает возможность менять участки трубопроводов без отключения горячей воды у минчан. Одна из сотрудниц спросила, значит ли это, что уже в перспективе отключать горячую воду летом не будут.
По словам замглавы Минска, подобные отключения воды пока не исчезнут. Вместе с тем Олег Корзун обратил внимание на эксперимент, который показал, что при ЧП на теплотрассах ремонт можно проводить без отключения отопления в домах.
Ранее мэр сказал, войдут ли Колодищи и Копище в состав Минска.
Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.
Тем временем власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду.