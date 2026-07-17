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Власти сказали, когда коммунальщики перестанут отключать теплоснабжение в Минске

Власти сказали, когда в Минске перестанут отключать теплоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун на встрече с сотрудниками Минского городского жилищного хозяйства сказал, когда коммунальщики перестанут отключать теплоснабжение в столице Беларуси. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Работники попросили Корзуна рассказать подробнее о применении предприятием «Минсккоммунтеплосеть» новой технологии, которая дает возможность менять участки трубопроводов без отключения горячей воды у минчан. Одна из сотрудниц спросила, значит ли это, что уже в перспективе отключать горячую воду летом не будут.

По словам замглавы Минска, подобные отключения воды пока не исчезнут. Вместе с тем Олег Корзун обратил внимание на эксперимент, который показал, что при ЧП на теплотрассах ремонт можно проводить без отключения отопления в домах.

Ранее мэр сказал, войдут ли Колодищи и Копище в состав Минска.

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.

Тем временем власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду.