Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в сентябре

Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Завершилась основная волна зачисления детей в первые классы. До 5 сентября родители могут записать ребенка в школу не по месту регистрации. Для этого нужно подать заявку в учреждение. Ребенка примут, если в школе остались свободные места.
Если у родителей остались вопросы по зачислению в первый класс, им рекомендовали обратиться в школы или связаться с министерством образования Нижегородской области.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что 50 школьников из 16 регионов стали участниками агрошколы в Княгининском округе.