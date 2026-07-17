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Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в сентябре

Завершилась основная волна зачисления детей в первые классы.

Источник: Нижегородская правда

Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Завершилась основная волна зачисления детей в первые классы. До 5 сентября родители могут записать ребенка в школу не по месту регистрации. Для этого нужно подать заявку в учреждение. Ребенка примут, если в школе остались свободные места.

Если у родителей остались вопросы по зачислению в первый класс, им рекомендовали обратиться в школы или связаться с министерством образования Нижегородской области.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что 50 школьников из 16 регионов стали участниками агрошколы в Княгининском округе.