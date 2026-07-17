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Экономист свинокомплекса в Большой Мурте пойдет под суд за присвоение больше 2 млн рублей из кассы

В Красноярском крае перед судом предстанет бывшая экономист АО «Свинокомплекс “Красноярский”. Ее обвиняют в присвоении более 2,2 млн рублей из кассы предприятия.

В Большой Мурте перед судом предстанет бывшая экономист АО «Свинокомплекс “Красноярский”. Ее обвиняют в присвоении более 2,2 млн рублей из кассы предприятия. Об этом сообщает прокуратура по Красноярскому краю.

По данным прокуратуры, женщина отвечала за наличные деньги: принимала средства, оформляла кассовые документы и имела доступ к сейфу.

«Первый раз она взяла деньги из сейфа в сентябре 2024 года. После этого деньги продолжили исчезать. Чуть больше года экономист периодически брала наличные из кассы предприятия и распоряжаясь ими по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре.

Недостачу обнаружили во время проверки на предприятии. Тогда выяснилось, что из кассы исчезло более 2,2 млн рублей. Женщина призналась, что брала деньги на личные нужды и погашение кредитов. Прокуратура утвердила обвинение по статье о присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество обвиняемой наложили арест. В том числе на автомобиль стоимостью 2,35 млн рублей и бытовую технику. Уголовное дело рассмотрит Большемуртинский районный суд.