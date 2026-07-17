Экономист свинокомплекса в Большой Мурте пойдет под суд за присвоение больше 2 млн рублей из кассы

«Первый раз она взяла деньги из сейфа в сентябре 2024 года. После этого деньги продолжили исчезать. Чуть больше года экономист периодически брала наличные из кассы предприятия и распоряжаясь ими по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре.