Волгоградцы поддержали призыв депутата ГД не «кошмарить» дачников

Напомним, что политик также раскритиковал существующий порядок, согласно которому легальная продажа разрешена только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках. Миронов считает, что такие площадки созданы не для простых людей, а для агрохолдингов, фермеров и перекупщиков. Чтобы торговать легально дачникам, депутат предлагает пересмотреть правила благоустройства, которые запрещают торговлю «в неположенных местах». Обращение Миронова адресована к властям во всех субъектах и городах России.