Всем новорожденным в Челябинской области дарят ортопедические матрасы

В родильных домах Челябинской области продолжается добрая традиция, запущенная по инициативе губернатора Алексея Текслера еще в 2024 году. Каждый малыш, появившийся на свет в регионе, получает подарочный комплект: ортопедический матрас-кокон, подгузники и удобную термосумку для бутылочки. Акция действует во всех 25 родильных отделениях и перинатальных центрах области, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.