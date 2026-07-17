Всем новорожденным в Челябинской области дарят ортопедические матрасы

В родильных домах Челябинской области продолжается добрая традиция, запущенная по инициативе губернатора Алексея Текслера еще в 2024 году. Каждый малыш, появившийся на свет в регионе, получает подарочный комплект: ортопедический матрас-кокон, подгузники и удобную термосумку для бутылочки. Акция действует во всех 25 родильных отделениях и перинатальных центрах области, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
На этой неделе министр социальных отношений Наталья Лугачева лично посетила Областной перинатальный центр, чтобы вручить набор многодетной семье Демидовых из Троицка. Юлия и Алексей стали родителями в пятый раз — сына они назвали Марком.
До конца 2026 года министерство социальных отношений закупит около 20 тысяч подарков для новорожденных. На реализацию проекта из областного бюджета выделили около 85 миллионов рублей.