Сергей Кравчук: В Хабаровске в 2026 году заменят 16 км тепловых сетей

«На сегодняшний день мы ведем масштабные работы, меняем старые трубы на новые с большим диаметром. Это стратегическое решение, направленное на повышение надежности всей системы. Забота о жителях города для нас стоит на первом месте: мы готовимся к зиме, мы это делаем для того, чтобы все, проживающие в этом микрорайоне, получали качественную услугу. Речь о надежности теплоснабжения для тысяч семей. Понимаю, что временные неудобства доставляют дискомфорт, и прошу горожан отнестись с пониманием: мы стараемся минимизировать помехи для движения, но на отдельных участках полное перекрытие необходимо — без этого качественно выполнить замену труб невозможно. Прошу водителей не оставлять машины в зоне проведения работ: это не только тормозит процесс, но и создает риски для безопасности. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы зима в Хабаровске прошла без аварийных ситуаций и перебоев с теплом», — сказал Сергей Кравчук.