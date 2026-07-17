Сергей Кравчук: В Хабаровске в 2026 году заменят 16 км тепловых сетей

Порядка 16 километров тепловых сетей заменят в Хабаровске в 2026 году. Как сообщили в администрации краевого центра, на многих объектах работы идут с опережением графика. Готовность к отопительному сезону проинспектировал мэр города Сергей Кравчук.
На улице Запарина из-за ремонта тепломагистрали временно перекрыли дорогу. На участке, где в последние два года фиксировалось много аварий, заменят 360 метров изношенных сетей. Подрядчик намерен завершить работы до конца сентября.
На улице Калинина специалисты АО «ДГК» продолжают реконструкцию 25-й тепломагистрали. Осталось заменить трубы на участке в 500 метров, при этом диаметр труб будет увеличен. Подрядчик работает с опережением графика и планирует завершить работы к середине сентября. Однако, как отметил мэр, возникли проблемы с автомобилистами, оставляющими машины в зоне проведения работ.
«На сегодняшний день мы ведем масштабные работы, меняем старые трубы на новые с большим диаметром. Это стратегическое решение, направленное на повышение надежности всей системы. Забота о жителях города для нас стоит на первом месте: мы готовимся к зиме, мы это делаем для того, чтобы все, проживающие в этом микрорайоне, получали качественную услугу. Речь о надежности теплоснабжения для тысяч семей. Понимаю, что временные неудобства доставляют дискомфорт, и прошу горожан отнестись с пониманием: мы стараемся минимизировать помехи для движения, но на отдельных участках полное перекрытие необходимо — без этого качественно выполнить замену труб невозможно. Прошу водителей не оставлять машины в зоне проведения работ: это не только тормозит процесс, но и создает риски для безопасности. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы зима в Хабаровске прошла без аварийных ситуаций и перебоев с теплом», — сказал Сергей Кравчук.
На улице Дзержинского, где тепловые сети не реконструировали с 2000 года, предстоит заменить 50 метров труб. Эта магистральная ветка обеспечивает теплом и горячей водой 40 домов, 40 административных зданий и 6 учебных заведений в Центральном районе. Работы планируют завершить в течение месяца. Всего в этом году в Хабаровске к отопительному сезону необходимо обновить порядка 16 километров тепловых сетей.