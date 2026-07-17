Нижегородкам разъяснили правила выплат по родам и беременности в 2026 году

В 2026 году изменится порядок выплат по беременности и родам. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
С 1 июля оформление пособия станет автоматизированным: Социальный фонд России будет получать данные о больничном из медучреждений и передавать работодателям без заявления женщины (исключение — работа по совместительству).
Размер декретных зависит от среднего заработка за два года и длительности отпуска (обычно 140 дней). Максимум можно получить 955 836 рублей (при среднедневном заработке 6 827,40 рубля), минимум — около 124 702 рублей (дневной минимум — 890,73 рубля). Для жительниц Крайнего Севера и сельской местности действуют повышающие коэффициенты.
Женщины, вставшие на учёт до 12 недель, смогут получать пособие до 50% регионального прожиточного минимума — его размер зависит от доходов семьи.
Особые условия предусмотрены для отдельных категорий:
уволенные из‑за ликвидации организации получат пособие при постановке на учёт в центре занятости (100% прожиточного минимума);
студентки очной формы — в размере стипендии;
самозанятые — при уплате взносов по добровольному страхованию не менее 6 месяцев.
Заявление можно подать в течение 6 месяцев после декрета; при пропуске срока выплаты назначают через суд (только при наличии уважительных причин).
Ранее доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок решили сократить. Напомним, что более трети нижегородских частных клиник прекратили делать аборты.