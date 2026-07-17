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Нижегородкам разъяснили правила выплат по родам и беременности в 2026 году

Размер декретных зависит от среднего заработка за два года и длительности отпуска (обычно 140 дней).

В 2026 году изменится порядок выплат по беременности и родам. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

С 1 июля оформление пособия станет автоматизированным: Социальный фонд России будет получать данные о больничном из медучреждений и передавать работодателям без заявления женщины (исключение — работа по совместительству).

Размер декретных зависит от среднего заработка за два года и длительности отпуска (обычно 140 дней). Максимум можно получить 955 836 рублей (при среднедневном заработке 6 827,40 рубля), минимум — около 124 702 рублей (дневной минимум — 890,73 рубля). Для жительниц Крайнего Севера и сельской местности действуют повышающие коэффициенты.

Женщины, вставшие на учёт до 12 недель, смогут получать пособие до 50% регионального прожиточного минимума — его размер зависит от доходов семьи.

Особые условия предусмотрены для отдельных категорий:

уволенные из‑за ликвидации организации получат пособие при постановке на учёт в центре занятости (100% прожиточного минимума);

студентки очной формы — в размере стипендии;

самозанятые — при уплате взносов по добровольному страхованию не менее 6 месяцев.

Заявление можно подать в течение 6 месяцев после декрета; при пропуске срока выплаты назначают через суд (только при наличии уважительных причин).

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