Первый «Мурал Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре в августе этого года

— Мы вместе с жителями выбирали стену, провели собрание, убрали рекламные конструкции. Теперь вместо рекламы здесь появится наш герой. Думаю, уже в конце августа мы вместе с комсомольчанами проведем мероприятие, посвященное легендарному летчику. И весь город увидит: Комсомольск-на-Амуре — город трудовой доблести — действительно помнит и чтит свою историю, — подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов, который ранее выступил с инициативой продолжить воплощение патриотического проекта в Комсомольске-на-Амуре.