Первый «Мурал Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре в августе этого года

К созданию первого в Комсомольске-на-Амуре «Мурала Победы» планируют приступить в августе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», автором масштабного изображения героя станет художник Василий Шершон, который уже не раз воплощал этот патриотический проект в Хабаровске.
Нанесут «Мурал Победы» на фасад дома № 20 по проспекту Первостроителей — собственники помещений проект поддержали. Для будущего изображения здесь уже освободили стену от размещавшейся ранее рекламной конструкции. Дополнительного выравнивания или оштукатуривания поверхности не требуется.
— Мы вместе с жителями выбирали стену, провели собрание, убрали рекламные конструкции. Теперь вместо рекламы здесь появится наш герой. Думаю, уже в конце августа мы вместе с комсомольчанами проведем мероприятие, посвященное легендарному летчику. И весь город увидит: Комсомольск-на-Амуре — город трудовой доблести — действительно помнит и чтит свою историю, — подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов, который ранее выступил с инициативой продолжить воплощение патриотического проекта в Комсомольске-на-Амуре.
Кандидатуру героя — легендарного летчика Алексея Маресьева — выбирали сами жители Города юности. В августе 1934 года он по комсомольской путевке приехал на строительство Комсомольска-на-Амуре. Здесь будущий летчик работал и занимался в аэроклубе, а затем стал почетным гражданином города.
Изображение героя — первый этап реализации проекта в Комсомольске-на-Амуре. Планируется, что в дальнейшем к нему смогут подключиться промышленные предприятия, общественные организации и местный бизнес, чтобы на городских фасадах появлялись портреты людей, которыми гордятся комсомольчане.