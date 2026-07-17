Участников СВО реабилитировали в Хабаровске

В больнице развёрнуто 30 коек травматологического профиля и 6 коек нейрохирургического профиля. За период с марта 2024 года здесь прошли лечение более 546 пациентов: среди них — военнослужащие с минно взрывными, осколочными и иными тяжёлыми травмами. Лечебный процесс включает хирургическое вмешательство и многоэтапную реабилитацию: от помощи у постели до занятий на специализированных тренажёрах и восстановления мелкой моторики. Заместитель главного врача по хирургии Евгений Булгаков пояснил, что каждый пациент занимается в кабинете ЛФК не менее 30−40 минут, а для сложных клинических случаев предусмотрены расширенные двухчасовые программы.