Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вдову народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вдова народного артиста скончалась 12 июля в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с мужем, который ушел из жизни 4 ноября 2025 года.
Могила расположена на 21-м участке Троекуровского кладбища. Надгробие покрывают живые цветы: алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.
Николаева родилась 28 ноября 1951 года, долгое время работала финансовым директором компании АО «ЮНИКС». В браке с телеведущем состояла более 50 лет.