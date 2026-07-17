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Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище

Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вдову народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Вдова народного артиста скончалась 12 июля в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с мужем, который ушел из жизни 4 ноября 2025 года.

Могила расположена на 21-м участке Троекуровского кладбища. Надгробие покрывают живые цветы: алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.

Николаева родилась 28 ноября 1951 года, долгое время работала финансовым директором компании АО «ЮНИКС». В браке с телеведущем состояла более 50 лет.