Осьминог Пауль есть у нас дома: Кошка Вижа из театра Куклачёва предсказала итог ЧМ-2026

Вижа вместе с двумя другими котиками — Глушей и Холли — была спасена из зоны спецоперации. Военные нашли пушистиков в местах ожесточённых боёв. Животных вывозили с передовой с риском для жизни — одну из кошек, Холли, эвакуировали на бронетранспортёре. Сейчас они прошли реабилитацию и начали служить в театре Куклачёва. Подробнее о кошке Виже и её друзьях читайте на Life.ru. А все главные новости о финале ЧМ-2026 собрали для вас здесь.