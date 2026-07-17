Волгоградские новости 17 июля: бензин, куда пойти вечером, чем взбесил Лепс

Ролик завирусился в Сети накануне, но продолжает набирать комментарии: «60 тысяч и два ребёнка на мне», «60 тысяч и трое детей», «Моя зарплата 30 тысяч и один ребёнок плачет в сторонке», «20−30 он хотел сказать? А пенсионеры на 16−20», «А 37 700 не хочешь? Ещё и на концерты люди умудряются деньги выделить», «зажравшийся клоун», «в другой реальности живёт», — пишут люди.