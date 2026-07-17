Волгоградские новости 17 июля: бензин, куда пойти вечером, чем взбесил Лепс

БПЛА не целились минувшей ночью на Волгоградскую область. Жители региона спали спокойно. Кроме тех, кто сидел в чатах и обсуждал самые волнующие темы. Что зацепило волгоградцев, какая погода ждёт нас в пятницу, куда можно сходить вечером в Волгограде и Волжском — эти и другие темы в материале vlg.aif.ru.
Что с бензином.
Волгоградцы и волжане пишут — ситуация с бензином наладилась, ранним утром на заправках было по одной-две машины.
В других городах и районах региона ситуация не такая благостная.
«Несколько лет назад мы и представить себе не могли, что будет так… Очередь за бензином в Камышине», — поделился видео местный канал.
В чат заглянула крымчанка и посоветовала волгоградцам радоваться: у них бензин если появляется, то по 250−160 рублей за литр, а свет, который пару дней как вернули, дают два часа по утрам и вечерам.
Одна из камышанок подхватила: «Хорошо, что только с бензином проблемы, а не хлеб по карточкам. Бензин — меньшая из бед».
О ценах ранее рассказал Росстат — по данным федерального ведомства на 13 июля, они подросли в Волгоградской области в среднем на 1,5 рубля, их цена составляла:
АИ-92 — 66,50 рубля;
АИ-95 — 74,16 рубля;
АИ-99 и выше — 94,19 рубля;
дизельное топливо — 78,15.
Но там, где нет АЗС крупных сетевых компаний, цена взлетела до 160 рублей за 92-ю марку топлива и до 180-ти — за 95-ю, выкладывают подтверждающие фото волгоградцы в чатах.
Хорошая новость для автомобилистов: в МВД подтвердили, что не будут штрафовать за нарушение правил стоянки в очередях на АЗС. Те, кому штрафы уже прилетели, придётся обратиться в центр автофиксации административных правонарушений.
О чём говорят.
Из тем, что активно обсуждают волгоградцы.
Волгоградец снял на видео детские шалости: школьники цеплялись снаружи за ручку двери вагона, пока состав медленно ехал вдоль платформы. Один ребёнок — по словам тех, на чьих глазах это происходило, девочка — не удержался и упал.
Комментаторы под роликом пишут: надо было не ролик снимать, а стащить с вагона и надрать уши. Другие возражают: «Вас видно не посылала нынешняя безбашенная молодёжь. Попробуйте сделать замечание и побываете там, где никогда и не мечтали».
Вторая тема — заявление певца Григория Лепса, который посочувствовал россиянам, умудряющимся выживать на 200−300 тысяч рублей в месяц, да ещё и содержать двоих детей.
Ролик завирусился в Сети накануне, но продолжает набирать комментарии: «60 тысяч и два ребёнка на мне», «60 тысяч и трое детей», «Моя зарплата 30 тысяч и один ребёнок плачет в сторонке», «20−30 он хотел сказать? А пенсионеры на 16−20», «А 37 700 не хочешь? Ещё и на концерты люди умудряются деньги выделить», «зажравшийся клоун», «в другой реальности живёт», — пишут люди.
По данным СМИ, гонорар Лепса за одно частное выступление — до 11 млн рублей.
Погода.
Утро 17 июля в местами окажется дождливым в Волгоградской области. По информации РСЧС, ожидается целый комплекс метеорологических явлений: ливни и сильные дожди с грозой и градом, а также порывами ветра до 20−25 м/с. Но если кого-то непогода огорчает, попробуйте взглянуть неё с другой стороны, как герои этого ролика.
В течение всего дня ожидается пожарная опасность по всей области, особенно в центральных районах.
Синоптики обещают в Волгограде днём 23…25º и переменную облачность. Осадки достанутся районам, что совсем некстати — продолжается уборочная кампания. В регионе днём 20…25º, на части территории — 15…20º.
К ночи в областном центре столбик термометра опустится до 13…15º, в целом на территории региона 11…16º, а при прояснении даже до 8º.
День металлурга.
В Волгограде будут праздновать День металлурга. Праздничная программа пройдёт на площади Аттракционов в микрорайоне Спартановка с 18:00. Поклонников порадует концерт певца Иракли — прозвучат хиты «Лондон-Париж», «Вова-чума» и «Я с тобой». Позже начнётся дискотека с DJ Amata, будут работать интерактивные площадки и фотозона, желающие смогут принять участие в конкурсах. И, конечно, чествование металлургов. Вход свободный. 6+
Парки.
А ЦПКиО обещают в пятницу дискотеку века с DJ Kadir. С 20:00 будут звучать композиции времён, «когда мы были молодыми», и пройдёт пенная вечеринка. 12+
На футбольном поле в 20:10 можно будет посмотреть ленту «Лило и Стич». 0+
В Комсомольском саду у главной сцены между Винни, Совой и Кроликом в 18:30 — «Танцевальный променад», приглашают всех, бесплатно. 12+
В парке «Гидростроитель» города Волжского в 17:00 большой профилактический праздник «Безопасное лето». Кроме пользы — развлечения: пенная вечеринка, блеск-тату и аквагрим, мороженое и подарки.
Луна встретится с Венерой.
Спутник Земли встретится с яркой Венерой вечером 17 июля в вечернем небе. Тонкий серп нарастающей Луны можно будет увидеть, как только стемнеет, невооружённым глазом.
Лучшее время для наблюдения в Волгограде — с 20:30 до 21:20, встреча состоится невысоко над западным или северо-западным горизонтом.
Об отключении коммунальных ресурсов — по ссылке. О других новостях в течение дня на сайте vlg.aif.ru.
Видео: max.ru/zhestkamyshin, max.ru/vlgchp, max.ru/channel_badnews.