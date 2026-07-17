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Начальная военная подготовка появится в школах России с 1 сентября

Минпросвещения заменит предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьников научат обращаться с бытовой техникой, действовать при пожарах и коммунальных авариях, а также вызывать экстренные службы. Кроме того, в программу войдут блоки о безопасности на дорогах, поведении в природной среде, во время массовых мероприятий и при стихийных бедствиях. Отдельный раздел посвятят защите в интернете.

Курс «Начальная военная подготовка» поможет школьникам получить базовые знания о защите государства и подготовке к военной службе. В программе будет изучение принципов национальной безопасности, закрепленных в Конституции, систем гражданской обороны, средств индивидуальной и коллективной защиты, а также правил поведения при эвакуации. Отдельные разделы посвятят знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине, строевой подготовке и направлениям службы в армии. Особое внимание уделят противодействию экстремизму и терроризму, а также практическим занятиям по оказанию первой помощи, пишет ТАСС.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября для обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.