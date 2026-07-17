Начальная военная подготовка появится в школах России с 1 сентября

На курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьников научат обращаться с бытовой техникой, действовать при пожарах и коммунальных авариях, а также вызывать экстренные службы. Кроме того, в программу войдут блоки о безопасности на дорогах, поведении в природной среде, во время массовых мероприятий и при стихийных бедствиях. Отдельный раздел посвятят защите в интернете.