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В США енот-мутант стал звездой соцсетей

Жители американского Сиэтла обратили внимание на необычного енота с редкой аномалией позвоночника, которого назвали Джимоти.

Жители американского Сиэтла обратили внимание на необычного енота с редкой аномалией позвоночника, которого назвали Джимоти. История получила освещение в издании The New York Post.

Как поясняют журналисты, из-за редкого генетического отклонения — синдрома короткого позвоночника — зверёк выглядит приземистым и имеет весьма нестандартный облик. Горожане встревожены появлением странного животного, которое, по их мнению, напоминает инопланетное создание. Они активно публикуют снимки Джимоти в соцсетях. Записи с необычным енотом собирают множество просмотров и становятся популярными.

На данный момент точный диагноз Джимоти ещё не подтверждён, однако жители города сходятся во мнении, что у него действительно синдром короткого позвоночника.

Врач перечислил опасные заболевания, при которых человек потеет ночью.

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