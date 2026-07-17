В США енот-мутант стал звездой соцсетей

Жители американского Сиэтла обратили внимание на необычного енота с редкой аномалией позвоночника, которого назвали Джимоти. История получила освещение в издании The New York Post.
Как поясняют журналисты, из-за редкого генетического отклонения — синдрома короткого позвоночника — зверёк выглядит приземистым и имеет весьма нестандартный облик. Горожане встревожены появлением странного животного, которое, по их мнению, напоминает инопланетное создание. Они активно публикуют снимки Джимоти в соцсетях. Записи с необычным енотом собирают множество просмотров и становятся популярными.
На данный момент точный диагноз Джимоти ещё не подтверждён, однако жители города сходятся во мнении, что у него действительно синдром короткого позвоночника.
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