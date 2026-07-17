Владельцы АЗС начали массово выставлять заправки на продажу

Ранее Кабмин одобрил решения для стабилизации рынка горюче-смазочных материалов. Подробности мер не уточняются. Также вице-премьер Александр Новак заявил, что схема обеспечения топливом в регионах зависит от объёмов и типа потребителя: крупные компании получают его напрямую с НПЗ или по железной дороге, тогда как мелкие и частные — через заправки. Основная часть поставок идёт через нефтебазы.