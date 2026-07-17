Владельцы АЗС начали массово выставлять заправки на продажу

Предложения появились на маркетплейсах, площадках с коммерческой недвижимостью и сайтах самих компаний. АЗС продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской и Оренбургской областях, а также в других регионах.
Цены на отдельные станции начинаются от 1 млн рублей и доходят до 150 млн. На стоимость влияют расположение, состояние оборудования, срок работы и наличие франшизы. В Уфе, например, за 350 млн рублей предлагают сеть из 13 АЗС с бензином, дизелем и СУГ.
Продавцы рассказали «Известиям», что одной из причин распродажи стало ухудшение финансового положения владельцев станций. Часть собственников накопила долги и рассчитывает направить выручку от продажи на их погашение. Возвращаться в топливный бизнес многие уже не собираются.
Ранее Кабмин одобрил решения для стабилизации рынка горюче-смазочных материалов. Подробности мер не уточняются. Также вице-премьер Александр Новак заявил, что схема обеспечения топливом в регионах зависит от объёмов и типа потребителя: крупные компании получают его напрямую с НПЗ или по железной дороге, тогда как мелкие и частные — через заправки. Основная часть поставок идёт через нефтебазы.
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