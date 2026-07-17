Губерниев назвал сборную Англии «редкими балбесами» из-за игры в полуфинале ЧМ-2026

Российский журналист Дмитрий Губерниев одной фразой описал игру сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2026. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
— Англичане, редкие балбесы! Зачем гол забили? Чтобы прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества! И распасовщик Месси! — написал журналист в публикации.
После комментатор оценил шансы аргентинцев в финальной встрече против сборной Испании. По его словам, команда латиноамериканской страны не сможет выстоять в этом матче, поэтому «финал они проиграют уверенно», передает Lenta.ru.
15 июля аргентинская сборная со счетом 2:1 одержала победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира по футболу. Игра проходила в Атланте. Первый гол на 55-й минуте забил английский футболист Энтони Гордон. Победу Аргентине принесли мячи Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.
Сборная Аргентины также могла столкнуться с санкциями ФИФА после полуфинального матча чемпионата мира против Англии. Причиной стал баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
После стало известно, что Международная федерация футбола не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера до завершения ЧМ. Дисциплинарное производство будет открыто, но решение по нему вынесут после финального матча турнира.