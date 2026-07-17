«Отсутствует часть ноги»: в Красноярске в Белых росах при невыясненных обстоятельствах погибла девушка

В социальных сетях появились кадры с телом девушки, лежащим возле дома — рядом с лестницей, ведущей в подвал. На видео видно, что у погибшей отсутствует часть ноги. Официально эти обстоятельства не комментируются. В Следственном комитете сообщили, что смерть носит некриминальный характер. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.