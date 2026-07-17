Найдена планета с атмосферой и водой: на ней есть пригодный для купания океан

Астрономы обнаружили, что экзопланета LHS 1140b, находящаяся в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита, выделяет гелий, что может указывать на наличие атмосферы и теплых океанов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Ученые отмечают, что атмосфера каменистой планеты переменно испускает гелий, а в ее нижних слоях могут скрываться азот и углекислый газ — как на Земле. Если эти газы создают парниковый эффект, то на поверхности планеты может существовать океан, пригодный для купания.
Ранее специалист Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал, что на сегодняшний день наибольшую угрозу для Земли среди известных небесных тел представляет астероид 2024 YR4. Его размеры и траектория вызывают беспокойство у научного сообщества. По расчетам, теоретическое столкновение с планетой возможно 22 декабря 2032 года — зона разрушений в таком случае охватила бы радиус около 30 километров, что сравнимо с крупным мегаполисом. Однако текущая вероятность этого сценария, по словам ученого, крайне мала — всего 0,0017%.