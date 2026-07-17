Найдена планета с атмосферой и водой: на ней есть пригодный для купания океан

Ранее специалист Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал, что на сегодняшний день наибольшую угрозу для Земли среди известных небесных тел представляет астероид 2024 YR4. Его размеры и траектория вызывают беспокойство у научного сообщества. По расчетам, теоретическое столкновение с планетой возможно 22 декабря 2032 года — зона разрушений в таком случае охватила бы радиус около 30 километров, что сравнимо с крупным мегаполисом. Однако текущая вероятность этого сценария, по словам ученого, крайне мала — всего 0,0017%.