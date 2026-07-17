В Пермском крае помимо промпродукции начнут экспортировать услуги

Структура экспорта Пермского края расширится за счет товаров и услуг из тех сфер, доля которых во внешних поставках была незначительной или вообще отсутствовала.
Прикамье — традиционный сырьевой экспортер, ведь на его территории добывают нефть, газ, калийные соли, редкие металлы и многие другие полезные ископаемые, а также заготавливают древесину. Но, хотя природные богатства составляют львиную долю экспорта региона, в последние годы существенно выросли и объемы продукции высокотехнологичных и перерабатывающих производств.
А в ближайшем будущем структура внешней торговли Пермского края претерпит кардинальные изменения. На это нацеливают изменения в программе экспорта Прикамья до 2030 года, разработанные четырьмя краевыми министерствами, Центром поддержки экспорта, а также Пермской торгово-промышленной палатой. Документ определяет ключевые векторы развития этого направления, а также впервые предусматривает меры поддержки экспортеров в сферах АПК, медицинских услуг, туризма и креативных индустрий. Согласно новой программе к 2030 году Прикамье планирует увеличить продажу за рубеж несырьевых и неэнергетических товаров не менее чем на 67 процентов по сравнению с уровнем 2023 года.
— Мы видим устойчивый интерес компаний региона к выходу на зарубежные рынки и диверсификации экспортных направлений, — рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина. — В программе нашли отражение как задачи по развитию традиционных отраслей, так и новые точки роста — экспорт услуг, продукции АПК, а также развитие международной кооперации.
Особое внимание уделено поставкам за рубеж сельхозпродукции: к 2030 году ее объем должен увеличиться не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021-го. По мнению экспертов, это реалистичный прогноз, ведь в последнее время в АПК Прикамья наблюдается уверенный рост производства. Увеличивается и агроэкспорт, который, по данным регионального министерства АПК, составляет около 2,5 миллиарда рублей в год. В Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению и Узбекистан из Прикамья в основном отправляют зерно, продукцию масложировой отрасли, а также мясные и молочные продукты. В ближайшем будущем увеличится объем продаж куриных яиц, ведь уровень самообеспеченности этой продукцией в крае превышает 200 процентов.
Чтобы помочь аграриям выйти на зарубежные рынки или увеличить объемы реализации продукции на них, в регионе проведут анализ экспортного потенциала отраслей АПК и сформируют реестр потенциальных экспортеров. Им окажут содействие в продвижении продукции: помогут поучаствовать в международных выставках и бизнес-миссиях, а также предоставят информационную и консультационную поддержку по вопросам сертификации, логистики и таможенного оформления. Кроме того, компаниям создадут условия для модернизации производств — предоставят финансирование на возмещение части затрат в случае покупки нового оборудования.
Программа содержит и новые направления экспорта. Так, в медицинской сфере планируется запуск специализированной цифровой платформы: информация для потенциальных клиентов местных клиник на ней будет автоматически переводиться на иностранные языки. Кроме того, предстоит реализовать программу продвижения услуг пермских организаций здравоохранения на рынки дружественных стран.
Турбизнес региона усилит работу по привлечению иностранных гостей на яркие мероприятия, которыми славится Пермский край, — фестивали, ярмарки, международные спортивные и культурные форумы. Помогут найти путь к заграничным покупателям и компаниям, работающим в сфере креативных индустрий. Для этого на форум «Сферы», который ежегодно посещают дизайнеры, модельеры и производители компьютерных игр со всей страны, в числе прочих станут приглашать и иностранные делегации. А уже сейчас в Прикамье формируется реестр компаний творческой сферы для оказания им адресной поддержки.
Прямая речь.
Татьяна Чуксина, министр экономического развития и инвестиций Пермского края:
— Прикамье традиционно считается одним из промышленных центров России, но сегодня его экспортный портфель стал по-настоящему разноплановым. Мы видим развитие креативных индустрий, биотехнологий и пищевой промышленности, ИT и образовательных услуг. Наряду с производителями оборудования и химической продукции уверенно заявляют о себе компании из совершенно новых ниш. Именно это сочетание — промышленного фундамента и современных креативных и технологичных направлений — делает экономику региона сильной и устойчивой.