В Пермском крае помимо промпродукции начнут экспортировать услуги

Особое внимание уделено поставкам за рубеж сельхозпродукции: к 2030 году ее объем должен увеличиться не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021-го. По мнению экспертов, это реалистичный прогноз, ведь в последнее время в АПК Прикамья наблюдается уверенный рост производства. Увеличивается и агроэкспорт, который, по данным регионального министерства АПК, составляет около 2,5 миллиарда рублей в год. В Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению и Узбекистан из Прикамья в основном отправляют зерно, продукцию масложировой отрасли, а также мясные и молочные продукты. В ближайшем будущем увеличится объем продаж куриных яиц, ведь уровень самообеспеченности этой продукцией в крае превышает 200 процентов.