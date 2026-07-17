В Уфе возвели все башни Межвузовского студенческого кампуса

Руководитель региона отметил, что это историческое событие. Он уверен, что кампус станет еще одним символом Уфы.
Сейчас строители завершают кровельные работы и уже приступили к устройству инженерных систем, благоустройству территории, монтажу фасадов и внутренней отделке. Ежедневно на площадке трудятся более тысячи человек. Открытие запланировано на 2027 год.
Семь башен кампуса высотой от 11 до 30 этажей, общая площадь — 100 тысяч квадратных метров. В новом студенческом кампусе смогут разместиться более 4 тысяч человек. Помимо жилых помещений, здесь предусмотрены научно-образовательные пространства, зоны для совместной работы, спортивный блок, библиотека, кафе, а также детский сад для студентов и аспирантов, у которых есть дети.
Когда мы начинали этот амбициозный проект, то считали его настоящим вызовом для нашей управленческой команды. Теперь можно сказать, что мы справились. И глядя на возвышающиеся башни кампуса, на самой высокой из которых уже реет российский триколор, душу наполняет гордость и радость за ребят, которым здесь предстоит жить, учиться и двигать вперед наш Башкортостан.