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В Уфе возвели все башни Межвузовского студенческого кампуса

В столице Башкирии завершилось возведение всех семи башен Межвузовского студенческого кампуса. Об этом в своих соцсетях сообщил глава РБ Радий Хабиров.

Источник: Радий Хабиров

Руководитель региона отметил, что это историческое событие. Он уверен, что кампус станет еще одним символом Уфы.

Сейчас строители завершают кровельные работы и уже приступили к устройству инженерных систем, благоустройству территории, монтажу фасадов и внутренней отделке. Ежедневно на площадке трудятся более тысячи человек. Открытие запланировано на 2027 год.

Семь башен кампуса высотой от 11 до 30 этажей, общая площадь — 100 тысяч квадратных метров. В новом студенческом кампусе смогут разместиться более 4 тысяч человек. Помимо жилых помещений, здесь предусмотрены научно-образовательные пространства, зоны для совместной работы, спортивный блок, библиотека, кафе, а также детский сад для студентов и аспирантов, у которых есть дети.

Когда мы начинали этот амбициозный проект, то считали его настоящим вызовом для нашей управленческой команды. Теперь можно сказать, что мы справились. И глядя на возвышающиеся башни кампуса, на самой высокой из которых уже реет российский триколор, душу наполняет гордость и радость за ребят, которым здесь предстоит жить, учиться и двигать вперед наш Башкортостан.

заключил Радий Хабиров