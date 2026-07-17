В Уфе возвели все башни Межвузовского студенческого кампуса

Когда мы начинали этот амбициозный проект, то считали его настоящим вызовом для нашей управленческой команды. Теперь можно сказать, что мы справились. И глядя на возвышающиеся башни кампуса, на самой высокой из которых уже реет российский триколор, душу наполняет гордость и радость за ребят, которым здесь предстоит жить, учиться и двигать вперед наш Башкортостан.