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Море улеглось, жара установилась: прогноз погоды в Калининграде и области на пятницу

Температура воздуха составит +24…+29 градусов.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в пятницу, 17 июля, воздух прогреется до +24…+29 градусов. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

Небо в течение дня будет ясным. Ветер юго-восточный, южный, на побережье северо-восточный 3−6 м/с. Высота волны у калининградского побережья Балтики до 0,5 м. Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, температура +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет оставаться в пределах нормы.

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