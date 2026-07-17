Море улеглось, жара установилась: прогноз погоды в Калининграде и области на пятницу

В Калининградской области в пятницу, 17 июля, воздух прогреется до +24…+29 градусов. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
Небо в течение дня будет ясным. Ветер юго-восточный, южный, на побережье северо-восточный 3−6 м/с. Высота волны у калининградского побережья Балтики до 0,5 м. Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, температура +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет оставаться в пределах нормы.
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