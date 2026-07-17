В пермском крупном торговом центре подтопило первый этаж

Руководство ТЦ в своих соцсетях подтвердило закрытие первого этажа из-за сильных дождей и сообщило об отсутствии пострадавших. При этом подчеркнуло, что торговые точки и организации на втором, третьем и четвертом этажах работают в обычном режиме. Вход в торговый центр осуществляется через центральный вход со стороны ул. Спешилова.