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В пермском крупном торговом центре подтопило первый этаж

Пермский ТРК «СпешиLove» был вынужден временно закрыть магазины, расположенные на первом этаже. Судя по сообщениям в соцсетях, их подтопило из-за аномальных дождей. В частности, пострадали магазины Ашан и Хофф.

Пермский ТРК «СпешиLove» был вынужден временно закрыть магазины, расположенные на первом этаже. Судя по сообщениям в соцсетях, их подтопило из-за аномальных дождей. В частности, пострадали магазины Ашан и Хофф.

Руководство ТЦ в своих соцсетях подтвердило закрытие первого этажа из-за сильных дождей и сообщило об отсутствии пострадавших. При этом подчеркнуло, что торговые точки и организации на втором, третьем и четвертом этажах работают в обычном режиме. Вход в торговый центр осуществляется через центральный вход со стороны ул. Спешилова.