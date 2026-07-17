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В Красноярске троих подозреваемых в грабеже нашли по серой «Хонде» (видео)

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали троих человек, которых подозревают в грабеже.

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали троих человек, которых подозревают в грабеже.

По данным ведомства, на улице Утренней неизвестные избили мужчину, похитили у него телефон и скрылись на серой Honda. Информацию о машине и приметы подозреваемых передали дежурным нарядам, после чего был введен план «Перехват».

Позже экипаж вневедомственной охраны ехал на сигнал тревоги с объекта на улице Южная Набережная. По пути, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», росгвардейцы заметили на парковке у супермаркета автомобиль, похожий на разыскиваемый. Сотрудники Росгвардии заблокировали машину и задержали трех человек, находившихся в салоне.

Задержанных передали полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют их причастность к грабежу.