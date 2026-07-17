В Красноярске троих подозреваемых в грабеже нашли по серой «Хонде» (видео)

Позже экипаж вневедомственной охраны ехал на сигнал тревоги с объекта на улице Южная Набережная. По пути, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», росгвардейцы заметили на парковке у супермаркета автомобиль, похожий на разыскиваемый. Сотрудники Росгвардии заблокировали машину и задержали трех человек, находившихся в салоне.