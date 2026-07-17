Как челябинцам получить накопления умершего родственника

Чтобы получить пенсионные накопления умершего родственника, правопреемникам необходимо самостоятельно обратиться за выплатой. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Николая Новичкова сообщает портал Om1.ru.
Шаг первый: ищем завещательное распоряжение.
Первым делом нужно выяснить, оставил ли умерший при жизни заявление о распределении накоплений. Если да — деньги получат те, кого он указал, причем это могут быть не только родственники, а любые люди. Сумма разделится между ними в тех долях, которые назначил сам пенсионер.
Шаг второй: определяем очередность.
Если заявления нет, вступает в силу закон об очередности. В первую очередь на выплату претендуют дети, супруг, родители и усыновители. Если их нет — право переходит к братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Шаг третий: выбираем, куда обращаться.
Заявление подается в ту организацию, где хранились накопления:
— если средства в Социальном фонде России — идем туда;
— если переведены в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — направляем документы в этот НПФ.
Важно уложиться в шесть месяцев со дня смерти человека — это крайний срок.
Какие документы понадобятся:
— паспорт заявителя;
— свидетельство о смерти;
— СНИЛС умершего;
— документы, подтверждающие родство;
— заявление на выплату;
— реквизиты банковского счета.
Напоминаем, что получить можно только накопительную часть пенсии, то есть личные сбережения, которые формируются на индивидуальном счете человека. В отличие от страховой пенсии (которая считается в пенсионных баллах и финансируется текущими взносами работодателей), эти деньги не уходят на выплаты нынешним пенсионерам, а копятся, инвестируются (через СФР или НПФ) и приносят доход.
Если пенсионер выбрал срочную выплату — правопреемникам перечислят оставшуюся сумму. А вот при пожизненной накопительной пенсии невыплаченный остаток после смерти не передается.