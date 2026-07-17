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Как челябинцам получить накопления умершего родственника

Разбираем пошаговый алгоритм.

Источник: 1obl.ru

Чтобы получить пенсионные накопления умершего родственника, правопреемникам необходимо самостоятельно обратиться за выплатой. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Николая Новичкова сообщает портал Om1.ru.

Шаг первый: ищем завещательное распоряжение.

Первым делом нужно выяснить, оставил ли умерший при жизни заявление о распределении накоплений. Если да — деньги получат те, кого он указал, причем это могут быть не только родственники, а любые люди. Сумма разделится между ними в тех долях, которые назначил сам пенсионер.

Шаг второй: определяем очередность.

Если заявления нет, вступает в силу закон об очередности. В первую очередь на выплату претендуют дети, супруг, родители и усыновители. Если их нет — право переходит к братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Шаг третий: выбираем, куда обращаться.

Заявление подается в ту организацию, где хранились накопления:

— если средства в Социальном фонде России — идем туда;

— если переведены в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — направляем документы в этот НПФ.

Важно уложиться в шесть месяцев со дня смерти человека — это крайний срок.

Какие документы понадобятся:

— паспорт заявителя;

— свидетельство о смерти;

— СНИЛС умершего;

— документы, подтверждающие родство;

— заявление на выплату;

— реквизиты банковского счета.

Напоминаем, что получить можно только накопительную часть пенсии, то есть личные сбережения, которые формируются на индивидуальном счете человека. В отличие от страховой пенсии (которая считается в пенсионных баллах и финансируется текущими взносами работодателей), эти деньги не уходят на выплаты нынешним пенсионерам, а копятся, инвестируются (через СФР или НПФ) и приносят доход.

Если пенсионер выбрал срочную выплату — правопреемникам перечислят оставшуюся сумму. А вот при пожизненной накопительной пенсии невыплаченный остаток после смерти не передается.

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