Как челябинцам получить накопления умершего родственника

Первым делом нужно выяснить, оставил ли умерший при жизни заявление о распределении накоплений. Если да — деньги получат те, кого он указал, причем это могут быть не только родственники, а любые люди. Сумма разделится между ними в тех долях, которые назначил сам пенсионер.