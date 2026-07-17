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За полгода 459 тысяч пассажиров отправились за границу через аэропорт Красноярск

С начала 2026 года через красноярский аэропорт за рубеж отправились рекордные 459 тысяч пассажиров. Это на 23 процента больше, чем.

С начала 2026 года через красноярский аэропорт за рубеж отправились рекордные 459 тысяч пассажиров. Это на 23 процента больше, чем за шесть месяцев прошлого года. В дирекции воздушной гавани считают этот рекорд следствием открытия новых направлений и повышения спроса на действующие. Так, с января маршрутная сеть аэропорта пополнилась прямыми рейсами в китайские города Шанхай и Дананг. С июля — в Гуанчжоу. Всего из аэропорта Красноярск авиалайнеры летают в 11 стран мира, среди которых Китай, Вьетнам, Таиланд, Турция, Узбекистан, Армения. Самые популярные из международных направлений: Нячанг (Камрань) — 75 551 тыс. пассажиров, Пхукет — 67 833 тыс. пассажиров, Ташкент — 61 867 тыс. пассажиров.