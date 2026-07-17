ФИФА начала разбирательство из-за баннера сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за баннера сборной Аргентины о Фолклендских (Мальвинских) островах. Футболисты вынесли его на поле после победы над англичанами в полуфинале чемпионата мира 2026 года.
— Независимый дисциплинарный комитет ФИФА в настоящее время оценивает отчеты о матчах и рассматривает соответствующие обстоятельства, прежде чем принимать решение о возможных дальнейших шагах на основании Дисциплинарного кодекса ФИФА, — привели заявление организации в прямом эфире ESPN.
До этого в СМИ появилась информация, что ФИФА не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера до завершения чемпионата мира. Дисциплинарное производство будет открыто, но решение по нему вынесут после финального матча турнира.
В финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Аргентины. В преддверии решающего матча болельщики гадают, кто же станет победителем в 2026 году. Об этом «Вечерняя Москва» спросила экспертов.