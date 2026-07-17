Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» — фото

— Первый фестиваль прошел в Крыму, также наши песни встречал и Дон. В этом году народные и казачьи песни услышал наш любимый город-герой. Фестиваль длился три дня, сегодня заключительный наш день. Сначала было непривычно для отдыхающих, а потом так все разохотились, что приходили и подпевали к нам. Людям уже грустно расставаться, но думаю, что мы встретимся еще не раз, — рассказала организатор казачьего фестиваля заслуженный работник культуры РФ Ольга Никитенко.