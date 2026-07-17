Почти 12 га заброшенных сельхозземель вернули в оборот в Красноярском крае

С начала года в Красноярском крае специалисты Россельхознадзора проверили четыре земельных участка общей площадью 11,8 гектара, сообщили в ведомстве.
Ранее суд изъял их у недобросовестных собственников за зарастание. По истечении года новые владельцы привели земли в порядок и вовлекли в сельскохозяйственный оборот.
Всего с начала 2026 года в крае вернули в использование 3,5 тысячи гектаров ранее не используемой земли. С 2023 года суды изъяли у собственников 62 участка на 1094 гектара.
Закон требует использовать сельхозземли по назначению. За трёхлетнее бездействие и неисполнение предписаний участок могут изъять. Продажа возможна только после устранения нарушений.
Ранее мы сообщали, что дело завели из-за загрязнения почвы на 35 млн рублей в Арктике.