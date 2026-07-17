Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 12 га заброшенных сельхозземель вернули в оборот в Красноярском крае

Ранее суд изъял их у недобросовестных собственников за зарастание.

С начала года в Красноярском крае специалисты Россельхознадзора проверили четыре земельных участка общей площадью 11,8 гектара, сообщили в ведомстве.

Ранее суд изъял их у недобросовестных собственников за зарастание. По истечении года новые владельцы привели земли в порядок и вовлекли в сельскохозяйственный оборот.

Всего с начала 2026 года в крае вернули в использование 3,5 тысячи гектаров ранее не используемой земли. С 2023 года суды изъяли у собственников 62 участка на 1094 гектара.

Закон требует использовать сельхозземли по назначению. За трёхлетнее бездействие и неисполнение предписаний участок могут изъять. Продажа возможна только после устранения нарушений.

Ранее мы сообщали, что дело завели из-за загрязнения почвы на 35 млн рублей в Арктике.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше