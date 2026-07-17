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Территорию под будущий сквер начали расчищать в Хабаровске

Пока на месте будущего общественного пространства спилили деревья.

Источник: Хабаровский край сегодня

Территорию под сквер имени Чехова начали готовить в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на будущем месте притяжения горожан провели спил деревьев.

Как уточнили в городской администрации, в августе здесь также запланирован субботник по расчистке пространства. Также на территории будущего сквера планируется разместить памятный гранитный знак с информационной табличкой, который обозначит место, где спустя некоторое время появится это общественное пространство.

Планируется, что к 1 июля 2028 года горожане смогут увидеть уже воплощенный проект. Дата неслучайная: 1 июля 1890 года Чехов отплыл из Хабаровска в свое путешествие на Сахалин, что после стало частью большого рассказа о Дальнем Востоке.

Напомним, площадь будущего сквера — около 500 кв метров. Его центральным элементом станет бронзовая 2-метровая скульптура А. П. Чехова, создаст которую местный скульптор Роман Босов. Помимо этого, на территории будет смонтирован сценический подиум для проведения творческих встреч, лекций и выступлений, обустроены прогулочные дорожки, фотозона и зоны отдыха.

Проект — народный, предварительная стоимость его реализации — более 12 млн рублей.