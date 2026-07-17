Axios: более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против РФ

Более 60 сенаторов США поддержали законодательную инициативу, предложенную сенатором Линдси Грэмом*, о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.
По информации источника, инициатива предполагает введение 100-процентных вторичных пошлин на страны, которые продолжают закупать нефть и газ из России. Меры могут коснуться таких крупных покупателей, как Китай и Индия.
«В настоящее время существует как минимум 61 соавтор, из которых 39 — республиканцы и 22 — демократы», — говорится в материале.
Однако предложенной инициативе по-прежнему предстоит получить одобрение палаты представителей.
Ранее сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых антироссийских санкциях лишь при том условии, если сам сможет их отменять.
* — лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов.