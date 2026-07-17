Комсомольский НПЗ начал поставлять топливо в Ванино и Советскую Гавань

По данным краевого правительства, сейчас на 108 автозаправочных станциях ННК «Альянс» топлива имеется в достаточном количестве. При этом на АЗС сохраняются ограничения на продажу бензина в канистры — эту меру власти объясняют необходимостью не допустить ажиотажного спроса.