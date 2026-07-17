Комсомольский НПЗ начал поставлять топливо в Ванино и Советскую Гавань

В Хабаровском крае начали восстанавливать поставки топлива после возобновления работы Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие приступило к отгрузкам по ранее заключенным договорам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ближайшие сутки ожидается отправка двух цистерн дизельного топлива и одной цистерны бензина. Топливо должно поступить в Ванинский и Советско-Гаванский районы в течение нескольких дней.
Кроме того, в ближайшее время поставки направят в рабочие поселки Верхнебуреинского района. В Чегдомын доставят 30 тонн бензина АИ-92, еще 30 тонн АИ-95 отправят в Новый Ургал. Ожидается, что топливо поступит до конца июля.
Как сообщил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков, власти продолжают выстраивать систему поставок, чтобы решить проблему нехватки топлива в отдельных территориях.
«Мы постепенно дорабатываем систему отгрузок топлива и решаем вопрос его нехватки в некоторых районах края. Для ускорения процесса закупки бензина компания “Трансбункер” и Комсомольский НПЗ подписали прямой договор», — рассказал министр.
По данным краевого правительства, сейчас на 108 автозаправочных станциях ННК «Альянс» топлива имеется в достаточном количестве. При этом на АЗС сохраняются ограничения на продажу бензина в канистры — эту меру власти объясняют необходимостью не допустить ажиотажного спроса.
«Ограничения — это временная вынужденная мера. С запуском Комсомольского НПЗ ситуация должна выровняться. Рассчитываем, что к концу июля — середине августа перейдем в базовый режим работы по всему Хабаровскому краю», — отметил Герман Тютюков.
Вопросы топливообеспечения региона остаются на контроле правительства края и прорабатываются совместно с федеральными органами власти и нефтяными компаниями.