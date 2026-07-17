В Нижегородской области увеличилось количество банкротств

В регионе во втором квартале 2026 года зафиксировано 42 сообщения о банкротстве от юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это больше на 14 случаев, в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Тогда поступило 28 сообщений о банкротстве. В 2024 году во втором квартале количество банкротств достигало 23.