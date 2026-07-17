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В Нижегородской области увеличилось количество банкротств

В регионе во втором квартале 2026 года зафиксировано 42 сообщения о банкротстве.

В Нижегородской области выросло количество банкротств. Количество сообщений от юридических лиц увеличилось до 42 во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает Федресурс.

В регионе во втором квартале 2026 года зафиксировано 42 сообщения о банкротстве от юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это больше на 14 случаев, в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Тогда поступило 28 сообщений о банкротстве. В 2024 году во втором квартале количество банкротств достигало 23.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин заявил, что рост числа банкротств компаний некритичен, но все же это объективная реальность. Он отметил, что в этой связи остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Юхнин предложил, что это можно решить как изменением закона, так и изменением менталитета должников и кредиторов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 13 предпринимателей Нижегородской области включены в программу «Больше чем бизнес».