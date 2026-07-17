Потепление привело в Сибирь опасных существ

Мягкая зима и жаркое, засушливое лето — новая реальность, в которой Сибирь привыкает жить в последние годы. Кто-то искренне радуется теплу, но есть и те, кому от него уже не поздоровилось, и речь сейчас не о солнечном ударе.
Жителям региона досаждают мигранты из мира насекомых и паукообразных. О том, каких обидчиков можно встретить на даче и как защитить себя и свой дом, — в материале krsk.aif.ru.
Северный дрейф.
«Работаю вечером на приусадебном участке, а вокруг роятся какие-то зелёные мотыльки. Кусаются! Даже страшно выходить», — рассказывает жительница пригорода Красноярска Анна Антипова.
По словам женщины, когда соседи заметили в огороде колорадских жуков, все очень удивились и даже смеялись: мол, «нас накрыло югом». Но теперь людям не до шуток: кто знает, чем могут грозить укусы подозрительных мотыльков, и какие ещё вредители выбирают Сибирь своим новым домом.
«Красноярский край находится в эпицентре одного из самых стремительных на планете региональных потеплений. Среднегодовая температура здесь растёт в 2,5 раза быстрее среднемировой. За последние 30 лет безморозный период увеличился на 10−15 дней, а сумма эффективных температур (выше +10°C) в южных и центральных районах достигла значений, характерных для лесостепной зоны 1980-х годов на 300−400 км южнее», — объясняет климатолог, учёный СФУ Сергей Верховец, отмечая, что для насекомых и паукообразных это не просто потепление, а снятие климатического барьера.
Зимние температурные минимумы перестают гарантированно убивать яйца и куколок, а растянувшееся лето позволяет завершить полный жизненный цикл.
В ходе так называемого северного дрейфа ареалов разные группы преодолевают от 3 до 15 км в год. Но есть и виды с более высокой миграционной способностью.
Дерматиты и бронхоспазмы.
Один из видов, захватывающих территории скачкообразно, — коричнево-мраморный клоп. В 2018-м он оккупировал черноморское побережье и уже через 4−6 лет «прыжками» через транспортные узлы достиг Сибири.
Первых особей начали замечать в 2023-м. А спустя два года на обогреваемых складах и в частных домах появились их групповые скопления. Насекомое переносит опасных для растений патогенных микроорганизмов и способно вызывать дерматиты.
Сибирский шелкопряд в 2022—2025 годах добрался уже до Эвенкии. Многие знают о нём как о вредителе, повреждающем хвойные деревья и способствующем распространению пожаров в тайге. Но вид опасен и для здоровья людей. Гусеницы насекомого покрыты ядовитыми волосками, содержащими гистамин и вызывающими так называемый «шелкопрядный дерматит».
«Облака волосков разносятся ветром. Только за прошлый год жители северных посёлков стали обращаться к врачам с аллергическими конъюнктивитами и бронхоспазмами на 40% чаще», — рассказывает учёный, ссылаясь на данные Красноярского медуниверситета. Случай массового поражения дыхательных путей был описан в июле 2025 года после урагана, поднявшего в воздух опасные волоски.
Таёжный клещ расширил активность на север до широты Игарки, а на востоке Красноярского края в 2026-м обнаружили лугового: носителя омской геморрагической лихорадки и бабезиоза. Вид активен даже при температуре от +2 до +4°C.
Они живут рядом с нами.
Пожалуй, самый опасный для человека «мигрант» — каракурт, более известный как чёрная вдова. Укус этого паука вызывает тяжелейший болевой синдром, вегетативные расстройства вплоть до отека лёгких и может грозить летальным исходом.
Всего 15 лет назад северная граница вида проходила по Волгоградской области и Алтаю, а сейчас каракурты кусают жителей Хакасии, Минусинской котловины и Красноярска. В августе прошлого года были зафиксированы несколько случаев: в популярном месте отдыха красноярцев — на острове Татышев — и в дачных массивах.
Но вернёмся к мотылькам. Что за зелёные кусающиеся насекомые взволновали нашу читательницу Анну? По словам Сергея Верховца, такое описание объединяет два разных вида: лугового мотылька и слепня-златоглазика.
Бабочка первого не кусается, но её гусеницы выделяют экскременты, которые при контакте с кожей вызывают у людей сильное раздражение. Укусы же оставляют слепни — мухи с золотисто-зелёными глазами и пятнистыми прозрачными крыльями, в полёте напоминающие ярких мотыльков. Этот вид, по данным энтомологов, захватывающий территории на 150−200 км севернее исторического ареала, переносит туляремию и филяриатоз.
Многие «южные» виды насекомых получают в Сибири достаточное тепло и длинный световой день, который стимулирует питание — так регион из климатически безопасного убежища превращается в реципиента инвазий.
«Представленные факты — это не разовые залёты, а результат фронтального смещения разных видов. Наибольшую личную опасность сегодня представляют каракурт (при его укусе немедленно обратитесь к врачу), слепни-златоглазики с их инфекционным багажом и волоски шелкопряда», — предупреждает учёный.