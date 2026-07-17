Потепление привело в Сибирь опасных существ

«Красноярский край находится в эпицентре одного из самых стремительных на планете региональных потеплений. Среднегодовая температура здесь растёт в 2,5 раза быстрее среднемировой. За последние 30 лет безморозный период увеличился на 10−15 дней, а сумма эффективных температур (выше +10°C) в южных и центральных районах достигла значений, характерных для лесостепной зоны 1980-х годов на 300−400 км южнее», — объясняет климатолог, учёный СФУ Сергей Верховец, отмечая, что для насекомых и паукообразных это не просто потепление, а снятие климатического барьера.