В ММО сообщили о планах синхронизации работ по восстановлению Янтарной мануфактуры

«Музей янтаря уже имеет разработанный проект, получивший положительное заключение экспертизы. Он существует уже несколько лет, но, возможно, им придётся его актуализировать, так как есть определённый период, в течение которого проект действителен, — добавила Осинцева. — Но мы надеемся, что нам одновременно выделят деньги, и мы будем параллельно реконструировать и реставрировать наши объекты, потому что с точки зрения правильного использования бюджетных средств эти объекты надо восстанавливать параллельно. Мы надеемся, что мы будем врезаться в общую систему канализации, то есть не будем два раза её прокладывать, а сделаем общую. Ну и ещё там у нас некоторые работы получаются смежными. То есть мы заинтересованы в том, чтобы два объекта запустились параллельно».