Полного перехода на электронные рецепты в Нижегородской области не будет

В Нижегородской области не планируется полный переход на электронные рецепты — распространённая в СМИ информация о том, что с 1 июля все рецептурные препараты будут отпускать исключительно по электронному рецепту, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».