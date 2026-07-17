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Полного перехода на электронные рецепты в Нижегородской области не будет

Использование цифрового формата возможно только при согласии самого пациента.

В Нижегородской области не планируется полный переход на электронные рецепты — распространённая в СМИ информация о том, что с 1 июля все рецептурные препараты будут отпускать исключительно по электронному рецепту, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Пациенты по‑прежнему вправе получать лекарства — в том числе льготные — по бумажному или электронному рецепту на выбор. Использование цифрового формата возможно только при согласии самого пациента.

Источником путаницы стал пилотный проект в Ростовской области: там в аптеках тестируют проверку актуальности электронных рецептов через СНИЛС клиента. Однако эта практика носит экспериментальный характер и не распространяется на другие регионы.

Ранее спрос на лекарства от давления снизился среди нижегородцев.