Житель Бикина потерял 98 тысяч рублей при «продлении» абонентского номера

22-летний житель Бикина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, и представившись сотрудником компании сотовой связи, сообщил о необходимости продлить действие SIM-карты. Для выполнения этой процедуры звонивший предложил продиктовать код из СМС. Молодой человек продиктовал код, после чего с ним связался «представитель службы безопасности портала», сообщивший о том, что его учетную запись взломали и на его имя пытаются оформить крупные займы. Для сохранения денег он посоветовал потерпевшему перевести их на «безопасный счет». Мужчина перевел 98 тысяч по предоставленным реквизитам, после чего «сотрудник службы безопасности» перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.