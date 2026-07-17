Россиянам больше не выставят долги за ЖКУ старше 3 лет

Поводом для разбирательства стал спор между региональным фондом капремонта и местной жилищной инспекцией. Фонд пытался оспорить предписание надзорного органа, который требовал убрать из квитанций суммы долгов за период с 2016 по 2023 год. Суд первой инстанции отказал фонду, мотивируя это тем, что он все еще может взыскать эти средства через суд, а предписание не создает для него дополнительных обязанностей.