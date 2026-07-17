Виллу Зор в Светлогорске планируют восстановить под гостиницу

Двухэтажное здание с башней построили в начале XX века. Вилла существенно повреждена, однако у неё сохранилась часть подлинных архитектурно-конструктивных элементов и оформления фасадов. В апреле 2022 года её включили в список объектов культурного наследия. Позже глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко рассказал, что памятник выставят на торги.