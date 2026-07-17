Виллу Зор в Светлогорске планируют восстановить под гостиницу. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Акт опубликовали на сайте регионального правительства.
Историческое здание располагается в Заречном проезде. Оно признано объектом культурного наследия местного значения. Вилла 1904 года частично разрушена, её планируют восстановить.
Проект предполагает ремонт кровельной системы и мансарды, перекрытий и внутренних несущих конструкций, создание дополнительных железобетонных стен и простенков, усиление фундаментов, замену отмостки. Сохранившиеся участки фасадов планируют очистить и покрасить, повреждённые и утраченные элементы — восстановить. На крышу уложат керамическую черепицу. Кроме того, сделают новую лестничную клетку, вставят окна и двери в историческом виде, благоустроят территорию.
После ремонта в вилле Зор собираются открыть гостиницу на 11 номеров. Отель рассчитан на размещение 26 человек. В здании также обустроят бытовые и служебные помещения для персонала.
Проект восстановления виллы Зор в Светлогорске разрабатывала компания «Другая архитектура». Заказчиком экспертизы указана предприниматель Елена Епихина. Документацию проверяла комиссия под председательством эксперта «НПЦ по охране памятников» Владимира Яроша.
Двухэтажное здание с башней построили в начале XX века. Вилла существенно повреждена, однако у неё сохранилась часть подлинных архитектурно-конструктивных элементов и оформления фасадов. В апреле 2022 года её включили в список объектов культурного наследия. Позже глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко рассказал, что памятник выставят на торги.
В 2024 году виллу Зор в Светлогорске выкупили за семь миллионов рублей. Новым собственником стал владелец завода полуприцепов «Грюнвальд» Алексей Драч. По условиям торгов он должен восстановить здание.
Отметим, что компания Алексее Драча «Грюнвальд-Спа» занимается строительством первого современного санатория в центре Светлогорска. В рамках проекта восстанавливают исторический пансионат и виллу на улице Октябрьской. Здания объединят современными пристройками.