Старые долги за капремонт вычеркнут из платежек ЖКХ: что нужно знать собственникам

Верховный суд России запретил включать в платежки ЖКУ долги за капитальный ремонт старше трех лет. Такой вывод следует из определения суда № 307-ЭС26−192, пишет «Российская газета».
Спор начался после того, как орган жилнадзора потребовал от регионального фонда убрать из квитанции задолженность, накопившуюся с 2016 по 2023 год. Фонд пытался оспорить предписание. Указывалось, что что закон прямо не запрещает выставлять суммы, а срок исковой давности применяется только судом.
Первая и кассационная инстанции встали на сторону собственника. Суды указали, что многолетний долг в платежке фактически вынуждает человека погасить обязательства за пределами трехлетнего срока. При этом фонд сохраняет право обратиться в суд, где должник сможет заявить об истечении исковой давности.
Верховный суд отказался пересматривать дело. Таким образом, орган жилищного надзора вправе потребовать скорректировать квитанцию и убрать из нее старые начисления.
Напомним, списать долги за ЖКУ только из-за истечения трех лет автоматически нельзя. При судебном взыскании собственнику необходимо самому заявить о применении срока исковой давности. Если этого не сделать, суд может взыскать задолженность и за более ранний период.