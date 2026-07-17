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Нижегородкам разъяснили правила выплат по беременности и родам с 1 июля

Оформление пособия стало полностью автоматизированным.

Источник: Живем в Нижнем

Жительницам Нижегородской области напомнили об изменениях в системе выплат по беременности и родам, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

С июля оформление пособия стало полностью автоматизированным. Социальный фонд получает данные о больничном и передает их организациям без заявления женщины, исключение составляет работа по совместительству.

Размер декретных зависит от среднего заработка за два предыдущих года и продолжительности отпуска. Максимум нижегородки могут получить 955 836 рублей за весь период. Минимальный размер пособия — 124 702 рубля. Для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера и в сельской местности, предусмотрели повышающие коэффициенты.

Также предусмотрены отдельные условия для женщин, которые были уволены из-за ликвидации компании. Они могут получать 100% прожиточного минимума при постановке на учёт в центре занятости.

Предусмотрено пособие для студенток очной формы обучения в размере стипендии, для самозанятых в случае уплаты взносов по добровольному страхованию не менее 6 месяцев.

Ранее мы писали, что больше 180 приемных семей в Нижегородской области получили пособия.

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