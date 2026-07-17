Нижегородкам разъяснили правила выплат по беременности и родам с 1 июля

Жительницам Нижегородской области напомнили об изменениях в системе выплат по беременности и родам, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
С июля оформление пособия стало полностью автоматизированным. Социальный фонд получает данные о больничном и передает их организациям без заявления женщины, исключение составляет работа по совместительству.
Размер декретных зависит от среднего заработка за два предыдущих года и продолжительности отпуска. Максимум нижегородки могут получить 955 836 рублей за весь период. Минимальный размер пособия — 124 702 рубля. Для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера и в сельской местности, предусмотрели повышающие коэффициенты.
Также предусмотрены отдельные условия для женщин, которые были уволены из-за ликвидации компании. Они могут получать 100% прожиточного минимума при постановке на учёт в центре занятости.
Предусмотрено пособие для студенток очной формы обучения в размере стипендии, для самозанятых в случае уплаты взносов по добровольному страхованию не менее 6 месяцев.
Ранее мы писали, что больше 180 приемных семей в Нижегородской области получили пособия.