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С сегодняшнего дня на двухъярусном мосту в Калининграде действует одностороннее движение

Новые правила проезда — с 17 июля.

На двухъярусном мосту в Калининграде с сегодняшнего дня, 17 июля, действует одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию от собственника сооружения, компании РЖД.

Отмечается, что исторический мост находится в предаварийном состоянии и теперь ехать по нему можно только со стороны Портовой в сторону Правой набережной.

Для обратного пути предлагают использовать «любые другие мосты».

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