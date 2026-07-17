С сегодняшнего дня на двухъярусном мосту в Калининграде действует одностороннее движение

На двухъярусном мосту в Калининграде с сегодняшнего дня, 17 июля, действует одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию от собственника сооружения, компании РЖД.
Отмечается, что исторический мост находится в предаварийном состоянии и теперь ехать по нему можно только со стороны Портовой в сторону Правой набережной.
Для обратного пути предлагают использовать «любые другие мосты».
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