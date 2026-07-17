Кушанашвили раскритиковал Седокову из-за обвинений в адрес Тиммы

— Должна быть культура памяти. Человек ушел. А она выставляет какую-то фотографию с тесаком, который размером с меня. Может быть, он лук резал и решил прилечь?.. Зачем столько времени спустя говорить про мертвого парня, которого пережили родители? — сказал Кушанашвили в авторской программе «Каково?!».