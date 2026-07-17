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Суд в Стамбуле арестовал певца Ялчынташа по делу о запрещенных веществах

Стамбульский суд арестовал известного турецкого исполнителя Ильяса Ялчынташа, который подозревается в причастности к сбыту запрещенных веществ. Об этом сообщили в местной газете Yeni Şafak.

Стамбульский суд арестовал известного турецкого исполнителя Ильяса Ялчынташа, который подозревается в причастности к сбыту запрещенных веществ. Об этом сообщили в местной газете Yeni Şafak.

На данный момент правоохранительные органы в Турции проводят антинаркотический рейд. В рамках операции силовики взяли под стражу 25 публичных персон. В их числе оказались деятели искусства и бизнесмены. Всем задержанным пришлось сдать биологические образцы для анализа на содержание наркотиков.

По данным источника издания, четверо фигурантов дела, в том числе Ильяс Ялчынташ и модель Айше Нур Балджы, по решению инстанции заключены под стражу. В числе попавших в поле зрения правоохранителей оказалась и востребованная турецкая певица Сыла Генчоглу.

До этого стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал тоже задержали в Стамбуле по делу о наркотиках. По данным следствия, доказательства вины девушки получили благодаря слежке за ней, а также анализу публикаций в ее соцсетях.

Кроме того, в начале апреля был задержан и турецкий актер Бурак Дениз. Позже стало известно, что результаты теста на наркотические вещества у артиста оказались положительными.