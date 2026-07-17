Жители севера Волгограда жалуются на шум и гарь от автобусного парка

Жители Спартановки в Волгограде пожаловались на постоянный дискомфорт из-за соседства с автобусным парком. По ночам со стороны предприятия слышны громкие звуки, а в воздухе стоит запах гари, люди не могут нормально спать и проветривать комнаты.
Речь идет о доме на улице Гороховцев, 2. Некоторые жильцы предполагают, что на территории автобусного парка по ночам разбирают старые автобусы или проводят другие шумные работы. В мэрии Волгограда отрицают: ремонт техники выполняется только в дневное время.
В администрации города уточнили: ночью на парке продолжается мойка автобусов — часть машин готовят к ранним утренним рейсам. Поэтому работы могут идти вплоть до двух часов ночи, сообщает ТГ-канал «ВестиВЛГ».
Жильцы предлагают перенести ночные работы в другое место или хотя бы снизить уровень шума. Пока чиновники ограничились объяснением, что мойка машин — вынужденная мера, без которой не обойтись перед рейсами. Вопрос о переносе работ остается открытым.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, можно ли заставить соседей заплатить за шум и прожекторы в окна.