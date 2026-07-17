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Жители севера Волгограда жалуются на шум и гарь от автобусного парка

По ночам со стороны предприятия слышны громкие звуки, а в воздухе стоит запах гари, люди не могут нормально спать и проветривать комнаты.

Жители Спартановки в Волгограде пожаловались на постоянный дискомфорт из-за соседства с автобусным парком. По ночам со стороны предприятия слышны громкие звуки, а в воздухе стоит запах гари, люди не могут нормально спать и проветривать комнаты.

Речь идет о доме на улице Гороховцев, 2. Некоторые жильцы предполагают, что на территории автобусного парка по ночам разбирают старые автобусы или проводят другие шумные работы. В мэрии Волгограда отрицают: ремонт техники выполняется только в дневное время.

В администрации города уточнили: ночью на парке продолжается мойка автобусов — часть машин готовят к ранним утренним рейсам. Поэтому работы могут идти вплоть до двух часов ночи, сообщает ТГ-канал «ВестиВЛГ».

Жильцы предлагают перенести ночные работы в другое место или хотя бы снизить уровень шума. Пока чиновники ограничились объяснением, что мойка машин — вынужденная мера, без которой не обойтись перед рейсами. Вопрос о переносе работ остается открытым.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, можно ли заставить соседей заплатить за шум и прожекторы в окна.