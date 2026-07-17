В Березовке пьяный водитель мощного электросамоката попал под «уголовку»

Также выяснилось, что в октябре прошлого года мужчину уже привлекали за нетрезвое вождение. Тогда его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 45 тыс. рублей. Штраф он оплатил. После нового нарушения на жителя Березовки возбудили уголовное дело. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом на 2 года.