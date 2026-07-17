В Березовке пьяный водитель мощного электросамоката попал под «уголовку»

В Красноярском крае суд вынес приговор местному жителю, который пьяным управлял электросамокатом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Мужчину заметили сотрудники ДПС в начале мая. Он отъезжал от одного из пунктов выдачи заказов на электросамокате мощностью 600 Вт. Проверка показала, что водитель был пьян. Алкотестер показал 1,118 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Также выяснилось, что в октябре прошлого года мужчину уже привлекали за нетрезвое вождение. Тогда его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 45 тыс. рублей. Штраф он оплатил. После нового нарушения на жителя Березовки возбудили уголовное дело. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом на 2 года.
Электросамокат конфискуют и передадут в собственность государства. Приговор уже вступил в законную силу.